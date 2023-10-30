واشنطن ترسل قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية لشرقي المتوسط

أفادت "شبكة سي إن إن" الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بتحرك قوة من الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية باتجاه شرق البحر المتوسط.

أفادت "شبكة سي إن إن" الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بتحرك قوة من الرد السريع التابعة لمشاة البحرية الأمريكية باتجاه شرق البحر المتوسط.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: skynewsarabia »

قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةقوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط أفادت شبكة 'سي إن إن' نقلًا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق اقرأ أكثر ⮕

قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسطأفادت شبكة 'سي إن إن' نقلا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.ونقلت 'سي إن إن' عن مسؤولين اثنين، اقرأ أكثر ⮕

قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسطسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

ماذا يعني تحريك قوة رد سريع من البحرية الأمريكية باتجاه «المتوسط»؟ماذا يعني تحريك قوة رد سريع من البحرية الأمريكية باتجاه «المتوسط»؟ اقرأ أكثر ⮕

لقطات جديدة لحادث السير المروع على طريق القاهرة الإسكندريةلقي 32 شخصا على الاقل مصرعهم وأصيب 63 آخرين في حادث اصطدام حافلة ركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق سريع يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على البحر المتوسط. اقرأ أكثر ⮕

قوة الرد السريع للبحرية الأميركية تتحرك باتجاه شرق المتوسطكشفت شبكة 'سي إن إن' الإخبارية الأميركية، أن قوة الرد السريع التابعة للبحرية الأميركية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط، وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب في غزة إلى صراع إقليمي. اقرأ أكثر ⮕