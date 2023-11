واشنطن: عنف المستوطنين بالضفة الغربية 'مزعزع للاستقرار'

يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.

تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.أصدر الأزهر، اليوم الثلاثاء، بيانا تعقيبا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في جباليا في قطاع غزة.مصر..

تعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن يوم الثلاثاء بشن"حرب لا هوادة فيها" ضد تصاعد مشاعر معاداة السامية، بعد العثور على رسومات جدارية في العاصمة باريس.لماذا انسحبت أستراليا أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034؟

الاتحاد الأوروبي يحذر من 'إرهاب' المستوطنين في الضفة الغربيةمكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل شدد على ضرورة حماية إسرائيل للمدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين ومحاسبة الجناة

الاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة أفعال المستوطنين في الضفة الغربية

عنف المستوطنين يصل مستويات قياسية.. وتحذيرات دوليةمع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 3 أسابيع، ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

طردوا فلسطينيين وهددوهم.. عنف المستوطنين يتصاعد!مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 3 أسابيع، ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

«الغارديان»: «نكبة جديدة» في الضفة الغربيةوصفت صحيفة «الغارديان»، الوضع في الضفة الغربية بأنه «نكبة جديدة»، محذرة مما يتعرض له الفلسطينيون على يد المستوطنين الإسرائيليين.

الجيش الإسرائيلي يفجر منزل نائب رئيس حماس..وفيديو يوثقفيما تستمر الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعديات عدد من المستوطنين على فلسطينيين، في البوم الـ 25 للصراع الذي تفجر بين حماس وإسرائيل في السابع م

