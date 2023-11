واشنطن: لا مستقبل لحماس في إدارة غزة ولن نرسل قوات إلى القطاع

وتقول السلطات الصحية التابعة لحماس إن ما لا يقل عن 8796 فلسطينياً في القطاع الساحلي الضيق، منهم 3648 طفلاً، قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، التي جاءت في إطار الرد على هجوم حماس الإرهابي.في غزة، قال كيربي إن تولي حماس المسؤولية سيمثل إشكالاً بعد قتلها 1400 شخص في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.عشرات الشاحنات، المحملة بالمساعدات الإنسانية، دخلت إلى غزة عبر معبر رفح قادمة من مصر. الشاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية وكميات من الأغذية.

بعد جدل حول تجميدها للمساعدات، ضاعفت المفوضية الأوروبية مساعداتها الإنسانية لغزة ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 75 مليون يورو، مع"تأييدها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهابيي حماس". الاتحاد الأوروبي أكد أنه يدرس فرض"هدنة إنسانية للسماح بتوزيع المساعدات". ألمانيا علقت المساعدات التنموية للفلسطينيين لكنها أبقت على الإنسانية منها، وأولاف شولتس رحب ببدء إرسال المساعدات، قائلا:"لن نتركهم وحدهم".ربطت عدة دول عربية بين دخول المساعدات وبين وقف إطلاق النار.

لليوم 25 على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، وقصفت قوات الاحتلال محيط عدد من مستشفيات القطاع، وأعلنت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في المناطق شمال وجنوب قطاع غزة.



ذكرت 3 مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني أن ما لا يقل عن 320 من حاملي جوازات السفر الأجنبية عبروا إلى مصر من غزة، في الدفعة الأولى من عمليات الإجلاء من القطاع.



تحدث وليام شومبورغ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى كريستيان أمانبور، من قطاع غزة حيث يقول 'لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة'.



قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن المساعدات التي دخلت إلى القطاع بعيدة للغاية عن أن تفي بالاحتياجات «العارمة» في القطاع.



قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، الثلاثاء، إنه 'لا يوجد اتفاق يلوح في الأفق بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة، بينما تواصل إسرائيل هجومها البري عل القطاع.



قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في القطاع ولم يتم الوصول إليها حتى الآن.

