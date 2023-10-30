واشنطن تعلق على 'إرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة'

قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن الولايات المتحدة "لا نية لديها على الإطلاق" لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة، وسط مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

، في حوار مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية: "ليست لدينا أي نية على الإطلاق وليست لدينا أي خطط لإرسال قوات قتالية إلىوأردفت قائلة: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن ضرورة الالتزام بقواعد الحرب والسماح تدفق المساعدات الإنسانية".

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