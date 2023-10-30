واشنطن: لا نخطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو غزة

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الإثنين، أنه لا توجد خطط لدى الولايات المتحدة لإرسال قوات إلى إسرائيل أو غزة.

وادعت هاريس في حديثها لشبكة"سي بي إس نيوز"، أن لإسرائيل"الحق في الدفاع عن نفسها"، في تجديد لدعمها للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة. وأردفت:"مع ذلك، من المهم جداً ألا يكون هناك خلط بين حماس والفلسطينيين" في قطاع غزة الذي يتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة دمرت أحياء سكنية وخلفت آلاف الضحايا المدنيين.

ولفتت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن"الفلسطينيين يستحقون السلامة والأمن والكرامة كما الإسرائيليين"، على حد تعبيرها.وأضافت:"ليست لدينا أي نية، ولا خطط لدينا، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة"، داعية إيران إلى عدم الانخراط في الصراع الدائر منذ أكثر من 3 أسابيع. headtopics.com

ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. وفي الضفة الغربية قتل 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.قيادي بحماس: ننتظر الكثير من حزب الله ومندهشون من موقف السلطة headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aa_arabic »

تصريح لنائبة الرئيس الأمريكي بشأن تقارير حول إرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزةقالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أن واشنطن ليس لها خطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

واشنطن تعلق على 'إرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة'قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن الولايات المتحدة 'لا نية لديها على الإطلاق' لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة، وسط مخاوف من صراع إقليمي أوسع. اقرأ أكثر ⮕

هل ستُرسل واشنطن قوات إلى إسرائيل أو غزة؟ هاريس تُجيب وتوضح الموقف من الفلسطينيينقالت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس في مقابلة إن الولايات المتحدة 'لا تنوي على الإطلاق' إرسال قوات قتالية أمريكية إلى إسرائيل أو غزة وسط مخاوف من نزاع إقليمي أوسع. اقرأ أكثر ⮕

مصر تتهم إسرائيل بإعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزةاتهمت مصر إسرائيل بوضع عوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج رعايا الدول الثالثة. اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: هل يحمي القانون الدولي الصحفيين في قطاع غزة؟حرب غزة: إسرائيل قتلت 24 صحفياً في غزة على الأقل اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت 'الخطوط الحمراء' في غزة مما قد يجبر الجميع على التحركقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن إسرائيل 'تجاوزت الخطوط الحمراء' في غزة، وهو ما 'قد يجبر الجميع على التحرك'، في إشارة إلى هجماتها على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕