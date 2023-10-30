واشنطن: لا نخطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو غزة

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الإثنين، أنه لا توجد خطط لدى الولايات المتحدة لإرسال قوات إلى إسرائيل أو غزة.
وادعت هاريس في حديثها لشبكة"سي بي إس نيوز"، أن لإسرائيل"الحق في الدفاع عن نفسها"، في تجديد لدعمها للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة. وأردفت:"مع ذلك، من المهم جداً ألا يكون هناك خلط بين حماس والفلسطينيين" في قطاع غزة الذي يتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة دمرت أحياء سكنية وخلفت آلاف الضحايا المدنيين.
ولفتت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن"الفلسطينيين يستحقون السلامة والأمن والكرامة كما الإسرائيليين"، على حد تعبيرها.وأضافت:"ليست لدينا أي نية، ولا خطط لدينا، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة"، داعية إيران إلى عدم الانخراط في الصراع الدائر منذ أكثر من 3 أسابيع. headtopics.com
ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. وفي الضفة الغربية قتل 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
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