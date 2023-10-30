هيئة الأدب والنشر: تمديد التسجيل في تحدّي الترجمة 'من الشعر إلى العدسة'

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، تمديد التسجيل في تحدّي الترجمة 'من الشعر إلى العدسة'..

يُركّز التحدّي على ترجمة قصائد (فصحى، نبطية) من اللغة العربية إلى اللغات: الإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والإسبانية..يقدم المشاركون مقطعاً مرئياً يعكس القيمة الفنية ويحلل عدداً من الأبيات ويصوّر جوانبها الجمالية بشكل إبداعي بفيديو متكامل العناصر (مرئياً، وصوتياً، ولغوياً، وإخراجياً) مع ترجمة المقطع.

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