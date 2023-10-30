هيئة الطرق: نسبة إنجاز طريق 'الخرمة - رنية - بيشة' بلغت 97% | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار

ويربط الطريق منطقة مكة المكرمة بمنطقة عسير بطريق مزدوج، ويستهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.هذا ويبلغ طول الطريق 360 كم، ويتكون من مسارين في كل اتجاه، أما عن نسب تقدم المشروع فقد تم الانتهاء من العمل على 6 مراحل بنسبة 100 %.

ويربط الطريق منطقة مكة المكرمة بمنطقة عسير بطريق مزدوج، ويستهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.هذا ويبلغ طول الطريق 360 كم، ويتكون من مسارين في كل اتجاه، أما عن نسب تقدم المشروع فقد تم الانتهاء من العمل على 6 مراحل بنسبة 100 %.

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'هيئة الطرق': إنجاز 97% من مشروع ازدواج طريق الخرمة - رنيةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

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