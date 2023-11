هيئة الطيران المدني.. المسافر أولاً وأخيراً

تؤمن الهيئة العامة للطيران المدني أن حماية المسافرين جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها، ووفقاً لتلك الرؤية فإن تنظيم ومراقبة أسعار التذاكر، سيمكّن الهيئة العامة للطيران المدني من حماية المسافرين من الارتفاع المفرط والتمييز في الأسعار، وممارسات التسعير غير العادلة، وهذا يضمن أن تظل أسعار تذاكر الطيران وخاصة للرحلات الداخلية بأسعار منطقية لشريحة واسعة من المسافرين.

المسافرون في المملكة بين مطرقة محدودية عدد الناقلات الجوية وخاصة في الرحلات الداخلية وسندان تذبذب الأسعار صعوداً وهبوطاً، وفي ضوء ذلك وجود ضوابط تضمن مراقبة أسعار تذاكر الطيران من قِبل الجهات التشريعية والتنظيمية سيقود حتماً إلى استقرار أسعار التذاكر والحد من التقلبات غير المنضبطة. تعزيز سوق طيران مستقر هذا يعني تمكين والسماح للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء، للتخطيط لسفرهم وعملياتهم بشكل أكثر فعالية.

وجود عدد قليل من الشركات في أي صناعة يُطلق عليه اقتصادياً احتكار القلة، وهذا المفهوم ينطبق فعلياً على قطاع النقل الجوي في المملكة نظراً لوجود فقط ثلاث ناقلات جوية تتحكم بأسعار سوق رحلات الطيران الداخلي، وهذا ما دعا الهيئة العامة للطيران المدني لسن قوانين ضمن اللائحة الاقتصادية الجديدة لمنع الممارسات المناهضة للمنافسة، مثل التسعير الجشع أو تثبيت الأسعار، والتي يمكن أن يضر بالمنافسة ويحد من الاختيارات المتاحة للمسافرين.

في ظل الحراك الاقتصادي الذي تعيشه المملكة اليوم وخاصة على جانب القطاع السياحي والترفيهي يعد السفر الجوي بأسعار معقولة أمراً ضرورياً لتعزيز إمكانية الوصول والشمولية. ومن خلال تنظيم أسعار التذاكر، يمكن للهيئة العامة للطيران المدني أن تساعد في ضمان بقاء السفر الجوي في متناول شريحة أوسع من المواطنين والمقيمين، بما في ذلك الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض. وهذا يعزز الحراك الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمكين المواطنين والمقيمين من السفر للعمل، والسياحية، والتعليم، والرعاية الصحية، والترفيه.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: إطلاق العنان لإصلاحات قطاع الطيران السعودي عبر ضخ 100 مليار دولار | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارإطلاق العنان لإصلاحات قطاع الطيران السعودي عبر ضخ 100 مليار دولار كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية (GACA) عن تحول في السياسة

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: إسرائيل تقصف محيط منشآت صحية في غزةواصل الطيران الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء، قصفه محيط عدة مستشفيات في قطاع غزة.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الداخلية التونسية تعلن فرار 5 إرهابيين خطرين من السجن (صور)أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء فرار 5 إرهابيين خطرين من السجن المدني بالمرناقية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

DW_ARABIC: من غانا.. شولتس يرد على المطالبات بتنفيذ إجراءات اللجوء خارج أوروباخلال لقائه بالرئيس الغاني، قال المستشار الألماني رداً على مطالبات بتنفيذ إجراءات اللجوء خارج أوروبا إنه يجب السؤال أولاً عن موقف الدول الثالثة المفترض أن تتم فيها هذه الإجراءات.

مصدر: dw_arabic | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةوظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: وقاية: 4 حالات تستوجب العزل المباشر داخل المدارسأكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) وجود أربع حالات تستوجب العزل في المدارس.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕