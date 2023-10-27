هولندا ترفع مساعداتها الإنسانية لغزة إلى 25 مليون يورو

أعلنت هولندا، الجمعة، زيادة قيمة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة، من 10 ملايين يورو إلى 25 مليونا.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها سترسل مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 15 مليون يورو إلى غزة مع تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع. وبحسب البيان، فإن وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ليزيا شرينيماخر، أوضحت أن المساعدات ستتضمن المواد ذات الاحتياجات الملحة مثل الأدوية والأغذية والماء.

وأضافت أن المساعدات سيتم إرسالها إلى غزة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر الهولندي، لافتة إلى أن 1.3 مليون شخص في غزة بحاجة ماسة للأدوية والغذاء والماء. وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة. headtopics.com

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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