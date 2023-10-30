هل ينجح سالم الدوسري في إعادة «الجائزة الآسيوية» للسعودية؟

يطمح سالم الدوسري لكي يصبح أول سعودي يتوج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم داخل آسيا منذ ناصر الشمراني في 2014 حين يخوض منافسة قوية مع القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي. وتعود الجائزة بعد توقف لمدة أربع سنوات بسبب وباء «كوفيد - 19»، وتتعلق بإنجازات عام 2022، وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة الحفل الثلاثاء.

وأكمل تايسون فيوري أو «ملك الغجر» 35 نزالاً من دون أي خسارة، ليؤكد نفسه أحد أقوى أبطال الملاكمة تاريخياً، ويخطف الأضواء من الجميع، برفقة موسم الرياض، الذي تحدث عنه العالم أجمع في ليلة لا تنسى. وسلطت «غارديان» الضوء على الحفل الناجح الذي أقيم أيضاً قبل بدء النزال مباشرة، مع قيام ليل بيبي بالغناء على المنصة، وسط حشد جماهيري كبير من مختلف الشخصيات السعودية والعالمية، التي حضرت في حفل افتتاح فعاليات موسم الرياض لعام 2023.

وأضافت: «إن اختيار القتال بالأيدي لإطلاق أكبر حدث رياضي وثقافي في المملكة ليس من قبيل الصدفة. بالإضافة إلى كرة القدم و(الفورمولا 1) وغيرهما من الاحتفالات، استثمرت المملكة أيضاً في الرياضات القتالية في السنوات الأخيرة. هناك رغبة واضحة من السعودية في توسيع نطاق استضافتها للفعاليات الرياضية العالمية، ما يجعلها عامل جذب حقيقي لمحبي هذه النزالات، كما حدث في لقاء فيوري ونغانو في موسم الرياض». headtopics.com

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ويدرك الهلال أن «الحزم» انتعش في الأيام الأخيرة، التي صاحبت حضور الأوروغواياني دانيال كارينيو لقيادة الفريق، خلفاً للبرتغالي غوفيا، الذي تمت إقالته بعد فترة غير مثالية للفريق الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين. headtopics.com

وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر، يستضيف الخليج نظيره ضمك في مواجهة تبدو بمثابة إعادة لذكريات آخر مباراة جمعت بينهما في الدمام قبل شهر من الآن، وكسبها «ضمك» بثنائية مثيرة أنعشت الفريق الذي لا يزال يقدم نتائج إيجابية بعد بداية سلبية له هذا الموسم.

أما صاحب الأرض «فريق الخليج»، فقد بدأ بحالة فنية معاكسة لضيفه «ضمك»، إذ لم يتذوق طعم الانتصار في أي مباراة منذ فوزه على «العدالة» وتأهله في بطولة كأس الملك.

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