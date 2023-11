هل يعلن أمين عام حزب الله اللبناني حربا شاملة على إسرائيل؟

فكيف سيؤثر الخطاب المنتظر لنصر الله على سير المعارك الجارية في غزة؟ وما فرص اندلاع حرب شاملة بين الحزب وتل أبيب؟قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.

علق عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولين وريتشارد بلومنثال على درس واشنطن مسألة إرسال قوة متعددة الجنسيات لقطاع غزة وذلك بعد"القضاء" على حركة حماس، وإعطاء دور للرياض فيها.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.

علق قائد نادي النصر السعودي، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل ساخر على تتويج غريمه لأرجنتيني ونجم نادي إنتر ميامي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء.انعكست الحرب الدائرة في غزة في الولايات المتحدة في شكل رصد وملاحقة لأصحاب المواقف المنتقدة لإسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقد العديد وظائفهم، كما أجبر البعض على التراجع.

شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.أقر الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم جيمس جونسون، بأنه كان من الصعب جدا على بلاده منافسة العرض السعودي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034.

AA_ARABIC: 'حزب الله' يعلن حصيلة 'خسائر' إسرائيل على حدود لبنان منذ 8 أكتوبرنشرت قناة المنار اللبنانية المقربة من الحزب 'إنفوغراف' منسوب للإعلام الحربي للحزب، تضمن حصيلة 'خسائر الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية، خلال 23 يوما'، فيما لم يصدر على الفور بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ما أورده حزب الله... - Anadolu Ajansı

RTARABIC: 'حزب الله' اللبناني يعلن استهداف موقع إسرائيلي جنوبي البلاد وتحقيق إصابات مباشرة فيهأعلن 'حزب الله' اللبناني اليوم الأربعاء ‏استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي جنوبي لبنان بالأسلحة المناسبة ‏وتحقيق إصابات ‏مباشرة فيه.‏

RTARABIC: 'حزب الله' يعلن قصف قوة إسرائيلية بالصواريخأعلن 'حزب الله' اللبناني استهداف عناصره كمينا نصبته قوة إسرائيلية على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي بالصواريخ الموجهة، ‏وسقوط جميع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي يستمر بقصف بلدات جنوبي لبنان و'حزب الله' يعلن استهداف مواقع إسرائيليةأعلن 'حزب الله' اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما قصف الجيش الإسرائيلي بلدات عدة على الحدود.

AAWSAT_NEWS: إسرائيل تتوعد «حزب الله» بعد «يوم واحد من القضاء» على «حماس»أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في إفادة صحافية، الثلاثاء، أن إسرائيل تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية لتفادي إرهاق قواتها.

SKYNEWSARABIA: الولايات المتحدة تعيّن سفيرا جديدا لدى إسرائيلوافق مجلس الشيوخ على تعيين جاكوب ليو، سفيرا لدى إسرائيل، ليشغل هذا المنصب الدبلوماسي الرئيسي في الوقت الذي تخوض فيه البلاد حربا مع حماس.

