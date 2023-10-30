هل يتنازل السيسي عن جزء من سيناء مقابل شطب ديون مصر؟ (فيديو)

مقابل امتيازات اقتصادية تُمنح للقاهرة في محاولة إلى دفعها للقبول بتوطين أهالي غزة على جزء من أراضيها، في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها الاقتصاد

وكانت وكالة"أسوشييتد برس" الأمريكية نقلت بعد أيام على بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، عن مسؤول مصري وصفته بـ"الكبير"، قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على مصر السماح للفلسطينيين في قطاع غزة الذين نزحوا من القصف الإسرائيلي العنيف بالعبور إلى الأراضي المصرية؛ إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض بحسب المصدر ذاته.

وأثار مراقبون في الآونة الأخيرة مخاوف حول إمكانية ميل نظام السيسي إلى اتخاذ قرارات تمس بالسيادة المصرية؛ كالتنازل عن جزء من أراضي سيناء مقابل تصفير ديونها الخارجية وتعويضها بأراض من صحراء النقب، فضلا عن تقديم معونة مالية بقيمة 12 مليار دولار، وفقا لما نصت عليه سابقا صفقة القرن التي سوّق لها جاريد كوشنير، كبير مستشاري ترامب وصهره، في مؤتمر المنامة عام 2019. headtopics.com

الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكر الله، أوضح أن تورط دول مختلفة حول العالم، ومن بينها مصر، في هوة سحيقة من الديون مع عدم القدرة على سدادها نتيجة عدم رشادة استخدام هذه القروض في مشاريع إنتاجية، قد يدفعها إلى القبول بسيناريوهات وتنازلات غير محببة للشعوب، وضاغطة في الوقت ذاته على الحكومات التي لا ترغب بها ولكنها تجد نفسها مضطرة للتجاوب معها.

وفي سياق كلام الخبير الاقتصادي، كان السيسي قد تحدث عام 2016 عن إسقاط ديون مصر في عهد مبارك، منوها إلى أن حجم الأموال التي أسقطت في ذلك الحين بلغت نحو 43 مليار دولار. إلى ذلك، أكد الخبير أحمد ذكر الله أن"اتخاذ الحكومات المتعثرة قرارات تتعلق بالتخلص من أعباء القروض وإسقاط الديون عبر تنازلات تمس بالأمن القومي أو السيادي ليس مستبعدا إلى حد كبير لا سيما في أوضاع راهنة ضاغطة". headtopics.com

وللتعليق على ما تتعرض له القاهرة من ضغوطات مصحوبة بمغريات من شأنها أن تنتشل الاقتصادي المصري من الهوة السحيقة التي انتهت إليها على مدى السنوات العشر الماضية، تحدثت"عربي21" مع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، الذي أوضح أن قضية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء عُرضت مرتين على السيسي منذ توليه الحكم.

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