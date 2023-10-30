هل يظلم هالاند في صراع الكرة الذهبية بسبب جنسيته؟

تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة حفل مجلة"فرانس فوتبول" لتوزيع جوائزها السنوية لعام 2023، وفي مقدمتها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وتألق هالاند في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، مسجلا 52 هدفا في 53 مباراة خاضها في جميع المسابقات وصنع 9 آخرين. وفي أكتوبر 2022، أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل هاتريك في 3 مباريات متتالية على ملعبه، وأسرع لاعب يصل إلى 3 هاتريك في البطولة بعد مرور 8 جولات.

ومن ثم سجل الهدف الثالث في الفوز على بايرن ميونخ (3-0) في دوري الأبطال، ليحطم الرقم القياسي السابق لرود فان نيستلروي ومحمد صلاح، كأكثر نجوم البريميرليغ تسجيلا للأهداف في موسم واحد برصيد 45 هدفا. وتوج هالاند في موسمه الأول مع السيتي بالثلاثية التاريخية البريميرليغ ودوري الأبطال وكأس الاتحاد، وتوج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في البريميرليغ. headtopics.com

ويأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه ميسي في إنهاء بحثه عن اللقب الغائب عن خزائنه، وقاد الأرجنتين للقب المونديال بعرض مبهر على الملاعب القطرية بتسجيل 7 أهداف وصناعة 3 آخرين. تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، متوجها بكلامه للدول الغربية، إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا.

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.قال عضو قيادة حركة"حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

الكرة الذهبية.. ساعة الحسم بين ميسي ومنافسيه!يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حسم السباق على 'الكرة الذهبية' المقدمة من مجلة 'فرانس فوتبول' الفرنسية، حيث يتنافس البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مع عدة منافسين في مقدمتهم إيرلنغ هالاند. اقرأ أكثر ⮕

«الثلاثية التاريخية» والأرقام القياسية سلاح هالاند للفوز بـ«الكرة الذهبية»لا يزال المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في الثالثة والعشرين من عمره، لكنه يمتلك من الإنجازات والأرقام القياسية ما يحتاج لاعبون آخرون إلى سنوات طويلة لتحقيقه. اقرأ أكثر ⮕

هل يحقق محمد صلاح حلمه بـ«الكرة الذهبية»؟يواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، منافسة أباطرة كرة القدم في العالم، من أجل تحقيق حلمه بالحصول على جائزة «الكرة الذهبية». اقرأ أكثر ⮕

الكرة الذهبية.. ميسي نحو 'الثامنة' والبعض يعتبرها فضيحةفي حفلها السنوي المعتاد، ستقدم مجلة 'فرانس فوتبول' جائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين، لأفضل لاعب خلال الموسم المنصرم 2022-2023. اقرأ أكثر ⮕

بعد 4 محاولات.. حلم صلاح بـ'الكرة الذهبية' يتضاءليواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، منافسة أباطرة كرة القدم في العالم، من أجل تحقيق حلمه بالحصول على جائزة (الكرة الذهبية)، ل اقرأ أكثر ⮕

العالم يترقب ساعة الحسم في سباق 'الكرة الذهبية' بين ميسي ومنافسيهتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم يوم الاثنين صوب مسرح 'شاتيليه' بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائ اقرأ أكثر ⮕