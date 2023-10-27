هل يحافظ فيلم Five Nights at Freddy’s على نفس مستوى اللعبة؟

الفيلم يتنمي لفئة الرعب والإثارة، وهو مأخوذ عن لعبة صدرت بنفس الاسم عام 2014. حيث يكون على اللاعب محاولة النجاة من مجسمات آلية متوحشة، بأقل عدد ممكن من الخيارات ووسائل الدفاع.منذ عرض الفيلم بصالات السينما الأمريكية وحتى الآن، جاءت أراء المشاهدين تحمل قدرًا من خيبة الأمل، خاصة لعشاق للعبة.

وحسب موقع "imdb" وجد البعض أن سيناريو الفيلم لم يكن بنفس قوة اللعبة، ولم يقدم نفس القدر من الإثارة التي تميزت بها.

اقرأ أكثر:

alyaum »

عملاق المحروقات توتال إنرجي يحافظ على مستوى أرباح مريح بـ 6.7 مليون دولارحافظت مجموعة الطاقة العملاقة الفرنسية 'توتال إنرجي' على مستوى أرباح مريح خلال الفصل الثالث لهذا العام يناهز 6.7 مليون دولار، رغم تراجع أسعار المحروقات عموما بعد الارتفاع القياسية الذي شهده القطاع العام الماضي. ووفقا لـ'الفرنسية'، تمثل هذه الأرباح زيادة بأكثر من 1.5 في المائة مقارنة بـالفصل ذاته من العام الماضي. اقرأ أكثر ⮕

افتتاح الحركة المرورية بطريق عرعرأعلنت الهيئة العامة للطرق، افتتاح الحركة المرورية على تقاطع جامعة الحدود الشمالية مع طريق عرعر رفحاء، الذي يسهم في رفع مستوى السلامة من خلال تلافي التقاطع السطحي، وتعزيز مستوى سلامة... اقرأ أكثر ⮕

الحرب على غزة تهوي ببورصة تل أبيب إلى مستوى غير مسبوقصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

أردوغان لبابا الفاتيكان: الهجمات الإسرائيلية على غزة بلغت مستوى المذبحةأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجمات الإسرائيلية على غزة بلغت مستوى 'المذبحة'، مشدداً في اتصال مع بابا الفاتيكان فرانسيس على أن السلام الدائم في المنطقة لن يتحقق إلا بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. اقرأ أكثر ⮕

«فيلم أوبنهايمر» بين الصورة الشعرية والسينمائية«فيلم أوبنهايمر» بين الصورة الشعرية والسينمائية اقرأ أكثر ⮕

هيئة أمريكية توصي بحظر استيراد بعض نماذج ساعة أبل الذكيةأوصت هيئة أمريكية رسمية بحظر استيراد نماذج من ساعة 'أبل' الذكية إلى الولايات المتحدة، اعتبرت شركة تصنيع الأجهزة الطبية 'ماسيمو' أنها تقلّد تقنياتها لقياس مستوى الأكسجين في الدم، على ما أفادت الشركتان . اقرأ أكثر ⮕