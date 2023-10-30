هل نستضيف إسرائيليين في وسائل الإعلام العربية؟

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ومن بين تلك الأسئلة ما يتعلق بالحياد والموضوعية والتوازن والدقة، والخط الفاصل بين ما هو سياسي وما هو مهني، وما هو عاطفي وإنساني وما هو مهني، بل إن تعريف «المهنية» ذاته يطرح في تلك الأوقات العصيبة اختلافاً وإرباكاً شديدين.

والسؤال المقصود يقول: «هل تستضيف وسائل الإعلام العربية مصادر ومتحدثين إسرائيليين، أم أن ذلك يُعد تطبيعاً، ويقدم هدايا مجانية للعدو الظالم الغاشم، في وقت نحتاج فيه إلى تصليب كل قوة ممكنة لنصرة أهلنا في غزة؟». headtopics.com

أما منبع الإرباك في هذا السؤال، وما يحمله من حمولات ودلائل، فله مصادر عدة، لكن أكثر هذه المصادر إثارة للدهشة أن بعض تلك الوسائل بالذات قُدِّمت سنواتٍ طويلةً بوصفها إحدى أدوات «القوة الناعمة» المُتصدية لـ«العدوان الإسرائيلي» والمُدافعة عن «الحق الفلسطيني»، وهي لم تستنكر قط طرح هذا السؤال عبر أثيرها، ولم يتوقف بعض نجومها عن اتخاذ مواقف أكثر راديكالية ومزايدة على نظيراتها في هذا الملف نفسه.

ورغم أن كثيراً من البحوث التي أُجريت تحت عنوان «المقاطعة» و«معاداة التطبيع»، انطلقت من نهج يركز على ضرورة إدامة المقاطعة، فإن بعضها استثنى تلك اللقاءات التي توجه إلى جمهور غير عربي، على أساس أن إيصال وجهة النظر العربية - ولو في حضور إسرائيليين وعبر السجال معهم - عمل «قومي» وضرورة مُلحة تُبيح المحظور «المُتفق عليه». headtopics.com

ثمة تفسيرات عدة لهذا الارتباك الكبير الذي يُبقي السؤال مطروحاً على الدوام، بينما تتخبط الإجابات عنه وتتضارب، وتُستغل أيضاً في الضغط على وسائل الإعلام، والدول التي تنطلق منها، والإعلاميين الذين يعملون بها، ولا يجد بعضهم إجابة شافية عنه.

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