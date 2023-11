هل تستطيع مصر تعويض الغاز الإسرائيلي بعد توقف الواردات؟

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأربعاء إن التقديرات الصادرة عن الشركة بشأن البئر الاستكشافية الواقعة بمنطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية ما زالت أولية.

وكان مجلس الوزراء المصري قال يوم الأحد إن واردات البلاد من الغاز انخفضت إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء سامح الخشن في بيان للمجلس إن انخفاض الواردات، الذي لم يحدد إطاره الزمني، جاء تزامنا مع الزيادة في استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARABI21NEWS: هل توقف السعودية مرور الطيران الإسرائيلي من أجوائها بعد عُمان؟صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

مصدر: Arabi21News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مستودعات الهلال الأحمر في غزة بعد القصف الإسرائيليمستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة تتعرض لأضرار كبيرة بعد استهدافها من قبل طائرات الجيش الإسرائيلي

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: إسرائيل: نتقدم في غزة.. ومعارك قوية تجري في الداخلأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآلآف غالانت، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي 'يتقدم في غزة بحسب الخطط والمعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها يوما بعد يوم'، مش

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: تشكيك في رواية تحرير مجندة إسرائيل.. 3 أدلة أبرزها 'الأظافر'بعد إعلان الجيش الإسرائيلي 'تحرير' إحدى مجنداته بعد أسابيع من احتجازها لدى حركة حماس، ثارت حملة تشكيك في الرواية الإسرائيلية، مستندة إلى أدلة أغرقت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: مستقبل غزة بعد الحرب.. إليك الخطط التي تدرسها أميركاعلى الرغم من أن أفق التوغل البري الإسرائيلي لم تتضح معالمه وأهدافه بعد، فإن الولايات المتحدة بدأت على ما يبدو تبحث مع إسرائيل خيارات حكم غزة بعد حماس، وفق

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مرور سيارات إسعاف وشاحنات محملة بالمساعدات إلى غزة عبر معبر رفحسيارات إسعاف لنقل الجرحى وشاحنات محملة بالمساعدات تمر من مصر إلى قطـ،ـاع غـ،ـزة عبر معبر رفح، وذلك بعد إعلان مصر في وقت سابق عن فتح المعبر اليوم الأربعاء.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕