هل تجد تكنولوجيا بلوكتشين موطئ قدم في الخدمات المالية؟

يقول روبرت روراك، الذي يقود التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة لدى كيه بي إم جي، إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى:"سخر قدر كبير من الطاقة على جانب العملات المشفرة. وعندما حدث الانهيار، تم سحب كل تلك الاستثمارات".

إن نظام بلوكتشين، الذي في الأغلب ما يوصف بأنه دفاتر موزعة، هو في جوهره جداول بيانات متطورة ولكنها مفتوحة. تخيل جدول من جوجل يمنح محرره لأي شخص في العالم إمكانية الوصول إليه. لا توجد بلوكتشين واحدة، ولكن كل أصل رقمي أو عملة أو رمز مميز له بلوكتشين خاصة به.

لذلك، في حين أنه يمكن لأي شخص الاطلاع على أنظمة بلوكتشين، فإنه يكاد يكون من المستحيل اختراقها. لا يعني ذلك أنك لم تسمع عن اختراقات لبلوكتشين أو العملات المشفرة - فقد حدث كثير منها. لكن معظم الاختراقات تنطوي على الوصول إلى الرموز الرئيسة، التي يتم تخزينها خارج بلوكتشين.

يقول متخصصون في الصناعة إن هناك عقبة أخرى تتعلق بالسيولة. تميل الأسواق ذات النشاط الأكبر إلى أن تكون لديها أسعار أفضل وتكاليف معاملات أقل، حتى لو كانت التكنولوجيا وهيكل السوق أفضل في أماكن أخرى. قد يكون هذا هو السبب وراء نجاح تكنولوجيا بلوكتشين في أسواق العملات المشفرة، التي لم تكن موجودة قبل التكنولوجيا، ولكن ليس في سوق السندات، مثلا، حيث يتم تداول تريليونات الدولارات حاليا من خلال شبكات قائمة.

في علامة أخرى على كيفية اعتماد بلوكتشين على نطاق أوسع في الخدمات المصرفية التقليدية، أعلن كل من سيتي جروب وجيه بي مورجان عن مشاريع بلوكتشين في الأسابيع الأخيرة.

