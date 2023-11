هل توافق على هذا عند زيارة أي مطعم؟ جدل في أمريكا بعد ما فعله مطعم بآباء 'الأطفال الأشقياء'

.وأوضح 'كايل' أن مالك المطعم أخبره أنه سيضيف 50 دولارًا إلى فاتورته بسبب 'سلوك الأطفال'. .وتابع: 'أطفالي كانوا منهمكين بمشاهدة الأجهزة اللوحية الخاصة بهم (التابلت) إلى أن وصل الطعام، وتناولوا طعامهم، وأخذتهم زوجتي إلى الخارج لاحقًا، بينما كنت أنتظر لدفع الفاتورة'. .وكان الزوجان مع أطفالهما الثلاثة برفقة 4 عائلات أخرى، وجلس على الطاولة 11 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 3 و8 أعوام. .

