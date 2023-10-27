هل تتدخل إيران بشكل مباشر في معركة 'طوفان الأقصى'؟.. أبرز السيناريوهات

وخياراتها بين التدخل المباشر في حرب طوفان الأقصى و"المجازفة" بتحمل تبعات مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة، وبين الاكتفاء بالتهديدات السياسية دون الانخراط في المواجهات، وهو ما يؤثر سلبا على نفوذ إيران ومشروعها السياسي في المنطقة.

ويرى الباحث والخبير بالشأن الإيراني الدكتور محمد عبد المجيد، أن الشرط الذي تحدثت عنه طهران ما زال قائماً، معتبراً أنه"يستحيل أن تتدخل إيران بشكل مباشر، ما لم توجه أمريكا وإسرائيل ضربة مباشرة لإيران وتستهدف مواقع داخل إيران وهو أمر مستبعد للغاية".

وفي رأيه"يتعامل نظام إيران الذي يهمه البقاء في الحكم بالدرجة الأولى، مع الأذرع المحلية كمصدات له لحمايته، دون النظر إلى الخسائر البشرية من السنة والشيعة من أبناء المنطقة العربية"، وفق تعبيره. headtopics.com

وقال إن"قرار دخول المعركة من جانب محور المقاومة قد حُسم، والاحتلال يبدو متخوفاُ من الصمت السوري، وهو على قناعة بأن مصيبة قادمة له من الجانب السوري".

وأكد أن أول أهداف إيران ستكون توجيه تهديد إلى القواعد الأمريكية في منطقة الخليج وزعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية عبر تعطيل حركة مرور السفن في مضيق هرمز التي يسهل عليها إغلاقها بالرغم من التكلفة الباهظة التي سيترتب على إيران دفعها لكن ذلك يكون خيارا أخيرا بيد إيران وبعد أن تيأس من جميع الأدوات الأخرى. headtopics.com

وأضاف أن"واشنطن أرسلت لنا مرتين والقوى الأخرى بضرورة عدم التدخل وتوسيع الصراع". معتبرا أن"المقاومة حق مشروع للفلسطينيين ولا ننوي توسيع دائرة الصراع في المنطقة". ويضيف النعيمي أن إيران لن تنخرط في أي معركة، مستدركا:"لكن بنفس تبقى الاحتمالات مفتوحة تجاه أي تغير أو تموضع مستقبلي يفضي عن هذا الاشتباك فربما قد تضطر إيران في إطار الدفاع عن النفس للتدخل، وحينها ستنتقل الحرب إلى رقعة أكبر مما سيضغط على المنظومة الدولية من أجل ضبط المشهد مجددا".

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