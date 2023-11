هكذا حرّض ليندسي غراهام على قتل مزيد من الفلسطينيين في غزة (شاهد)

وأضاف"سألنا أحدهم بعد الحرب العالمية الثانية: هل هناك حد لما ستفعلونه للتأكد من أن اليابان وألمانيا لن تغزوا العالم؟ هل هناك أي حد لما يجب أن تفعله إسرائيل تجاه الأشخاص الذين يحاولون ذبح اليهود؟ الجواب هو لا، ليس هناك حد".

وحاول غراهام التخفيف من حدة تصريحه، بالقول إنه يجب محاولة الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، لكنه حمّل حركة"حماس" كامل المسؤولية عما يجري من عدوان وحشي عى قطاع غزة. وقال معلقون، إن ما صرح به غراهام هو ما يعتقده الساسة الأمريكيون، إذ أن الولايات المتحدة تقف سياسيا بحزبيها الديقمراطي والجمهوري إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة.GRAHAM: If somebody asked us after World War II, is there a limit what you would do to make sure that Japan and Germany don't conquer the world? Is there any limit…السيناتور الأميركي المتصهين، ليندسي غراهام: واشنطن لا تضع سقفا لتقييد إسرائيل بشأن أعداد القتلى الفلسطينيين قبل اكتمال العملية العسكرية للقضاء على حماس.

قال السيناتور ليندسي جراهام إنه لا يوجد حد لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة. هل يجب على إسرائيل أن تأخذ فترة راحة من محاربة أولئك الذين يحاولون إبادة اليهود؟ الجواب هو لا، لا يوجد حدسياسة

