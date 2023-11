هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة على عددٍ من المحافظات بالمملكة.. والفرصة مهيأة للمزيد

وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف وضواحيها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار..وكذلك هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء بمنطقة تبوك، شملت مركز الجهراء وضواحيه..

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: 'الأرصاد' تحذر من أمطار متوسطة على منطقة الرياضحذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمملكة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الأرصاد' تحذر من أمطار متوسطة على منطقة الرياضحذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمملكة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: طقس المملكة.. أمطار على محافظة الأحساءهطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على محافظة الأحساء، والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطا.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةأمطار غزيرة وسيول بمنطقة الرياض حتى الـ11 مساءً نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: أمطار على معظم المناطق وضباب بمرتفعات تبوك ومكة والجنوبتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: أمطار غزيرة غدًا على منطقة الرياض.. والدفاع المدني يحذرحذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، من يوم غد الأربعاء وحتى الجمعة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕