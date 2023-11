هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية. فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة بل تكون أدفأ من المعتاد، ونهاية شهر نوفمبر ستنخفض درجات الحرارة بإذن الله

