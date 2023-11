هذا هو الواقع المخفي من جامعتي أكسفورد وكامبريدج البريطانيتين

وتابعت المواقع نفسها، أن"تاريخهم غالبا ما كان يتم طمسه، لكنّ الضوء بات بسلّط عليه خلال الزيارات السياحية"؛ فيما نبّهت المرشدة الطالبة الجامعية، كلير، على أن"هذه الزيارة ليست كأي زيارة أخرى"، وذلك قبل أن تنطلق مع مجموعتها في شوارع أكسفورد التي باتت تجذب نحو سبعة ملايين سائح سنويا.

وأضافت أن"مباني الجامعة الضخمة لا تزال سليمة، على الرغم من مرور قرون على وجودها، وأصبح تعتبر شاهدا حقيقيا على ثراء المدينة" مردفة أنه"خلف الأسوار العالية لمختلف كليات أكسفورد، تابع معظم رؤساء الوزراء البريطانيين دراستهم، الرئيس الحالي للحكومة المحافظة ريشي سوناك، ورؤساء الحكومات السابقون، بوريس جونسون، وتوني بلير، ومارغريت تاتشر، وزعيم حزب العمال، كير ستارمر".

وأشارت المتحدثة نفسها٬ أن"كلية أورييل، تعتبر المحطة الأولى من الجولة، حيث إنه على واجهتها يوجد تمثال سيسيل رودس (1853-1902)، وهو الذي كان يحلم بإفريقيا بريطانية من كيب تاون إلى القاهرة، وكان هو نفسه طالبا في أورييل"، مردفة أنه"أسس شركة"دي بيرز" التي لا تزال شركة الماس الأولى في العالم، وتتحدث عن"الاستغلال" الذي شهدته المناجم؛ وبفضل الثروة التي قام بجمعها، تمكن من إنشاء واحدة من أرقى المنح الدراسية في العالم، وهي منحة رودس التي كان الرئيس الأميركي السابق، بيل...

واستفسرت:"هل ينبغي الاحتفاظ بهذا التمثال؟، حيث أن أكسفورد، قررت خلال عام 2021 إبقاء التمثال في مكانه، بعد حملة تحت شعار"رودس يجب أن يسقط"، وهي التي أطلقها الطلاب وأثارت نقاشات حادة في كل أنحاء المملكة المتحدة".من جهتها، تقول المرشدة، آشلي لانس (27 عاماً) وهي تسير على طول نهر كام الهادئ، مقابل كلية"تشابل أوف كينغز":"هل تعلمون أن مساحة الأراضي التي تملكها أكسفورد وكامبريدج معاً أكبر من مساحة الأراضي التي تمتلكها كنيسة إنكلترا؟".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALEQTISADIAH: في بريطانيا.. سياح يكتشفون الجانب المظلم لجامعتي أكسفورد وكامبريدجرغم تصنيف جامعتي أكسفورد وكامبريدج البريطانيتين باستمرار في صدارة ترتيب أفضل مؤسسات التعليم العالي في العالم، لا يخلو الأمر من جانب مظلم في تاريخ هذين الصرحين الأكاديميين اللذين تأسسا في العصور الوسطى، غالبا ما كان يتم طمسه، لكن الضوء بات يسلط عليه خلال الزيارات السياحية.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: بعد فرار إرهابيين من السجن.. إقالة 3 مسؤولين أمنيين في تونسقرّرت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، إقالة 3 من كبار المسؤولين الأمنيين، على خلفية فرار 5 عناصر إرهابية مصنّفة خطيرة من سجن المرناقية الواقع غرب تونس الع

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: مخاوف وغضب تونسي بعد فرار 5 عناصر خطيرة من السجنأعلنت وزارة الداخلية التونسية فرار 5 عناصر خطيرة من سجن «المرناقية»، الواقع غرب العاصمة، وأكدت أن من ضمن الفارين عنصراً إرهابياً خطيراً يدعى أحمد المالكي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AL_JAZIRAH: 'سعود الطبية': هذا هو الفرق بين الإنفلونزا والزكام وطرق الوقاية منهماصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: وزير التعليم يحذر من افتقار الوعي للأمن السيبرانينبه الوزير من خطورة فضول الأطفال للتعرف على هذا المجال، والذي يتخطي بقليل جانب الحذر

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: أثر بعد عين وجثث تحت الأنقاض.. الموت يفوح من جباليا بغزة400 قتيل وجريح حصيلة أولية للغارة الاسرائيلية التي استهدفت حياً في مخيم جباليا أمس، الواقع شمال قطاع غزة، بحسب ما أكد مدير المستشفى الاندونيسي الواقع بالقر

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕