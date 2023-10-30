هجوم 7 أكتوبر.. ثبوت وفاة واحدة من رواد 'مهرجان الموت'

عثرت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا" على جثة الإسرائيلية الألمانية شاني لوك، التي تم التعرف عليها من خلال مقاطع فيديو تلت هجوم حركة حماس على مهرجان موسيقى إسرائيليا بمدينة رعيم جنوبي إسرائيل، ضمن سلسلة هجمات 7 أكتوبر.

وشوهدت لوك في لقطات تم نشرها يوم الهجوم وهي ملقاة لا تتحرك في شاحنة بعد اختطافها ونقلها إلى غزة، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت على قيد الحياة أم لا. وقالت ريكاردا والدة لوك لقناة "آر تي إل" الألمانية: "للأسف تلقينا نبأ أن ابنتي لم تعد على قيد الحياة".

ودقت ريكاردا لوك ناقوس الخطر لأول مرة بشأن ابنتها بعد أن تعرفت عليها في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت، بسبب شعرها المصبوغ ووشم مميز موجود على جسمها.جنوبي إسرائيل، في وقت متأخر من ليل الجمعة، فوجئوا بالصواريخ ونيران المسلحين الفلسطينيين صباح السبت الباكر في إطار هجوم حماس المباغت، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. headtopics.com

وعقب هجوم حماس في 7 أكتوبر، أظهر مقطع مصور تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إسرائيلية العشرات من رواد "وشوهدت لوك في لقطات تم نشرها يوم الهجوم وهي ملقاة لا تتحرك في شاحنة بعد اختطافها ونقلها إلى غزة، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت على قيد الحياة أم لا.

وقالت ريكاردا والدة لوك لقناة "آر تي إل" الألمانية: "للأسف تلقينا نبأ أن ابنتي لم تعد على قيد الحياة". ودقت ريكاردا لوك ناقوس الخطر لأول مرة بشأن ابنتها بعد أن تعرفت عليها في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت، بسبب شعرها المصبوغ ووشم مميز موجود على جسمها.جنوبي إسرائيل، في وقت متأخر من ليل الجمعة، فوجئوا بالصواريخ ونيران المسلحين الفلسطينيين صباح السبت الباكر في إطار هجوم حماس المباغت، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. headtopics.com

وعقب هجوم حماس في 7 أكتوبر، أظهر مقطع مصور تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إسرائيلية العشرات من رواد "

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