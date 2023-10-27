هجوم إسلامي جزائري حاد على عميد مسجد باريس

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ونقل البيان كلام شمس الدين حفيز، لدى استضافته الخميس من طرف قناة «بي إف إم تي في» الفرنسية، حيث قال إن عملية السابع من أكتوبر 2023، «جرائم عنيفة»، وإن «رسالة الدين لا تتناسب مع لغة المقاومة»، مضيفاً أنه «يستشعر عظم الآثام في قتل ضحايا أبرياء».

وأضاف البيان أن موقف حفيز (يملك الجنسيتين الفرنسية والجزائرية)، «متناقض مع المواقف المشرفة لعموم المسلمين في فرنسا والغرب، حتى العقلاء والموضوعيين من المسيحيين واليهود، والتي عبرت عنها المسيرات الشعبية في مختلف الدول الغربية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية عن هوية وولاء هذا المسؤول، والأجندات التي يخدمها»، وعاب عليه «عجزه على الصدح بالحق، وإنصاف قضية عقيدة وأمة؛ ما كان يفرض عليه التزام الصمت، بدلاً من الانسياق وراء المساندين للرواية الكيدية الظالمة للآلة الإعلامية الصهيونية، والانحياز... headtopics.com

وأضاف في إفادة رسمية (الخميس) أن «المستشفى الميداني بالشيخ زويد سيكون جاهزاً حال وصول المصابين الفلسطينيين؛ إذ ستقوم المستشفيات الميدانية بالمعاونة في علاج الفلسطينيين». في السياق، قال مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، أحمد عبد الفتاح، لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، إن «من يقوم بتجهيز المستشفى الميداني في الشيخ زويد هو مجلس مدينة الشيخ زويد، ومديرية الصحة لم تتسلم حتى الآن أي منشآت أو مستشفيات ميدانية لعلاج مصابي غزة، حال السماح لهم بالعلاج في المستشفيات المصرية».

على صعيد آخر، يواصل الهلال الأحمر الفلسطيني تسلم المساعدات الإغاثية من خلال معبر رفح البري، حيث عبرت (الجمعة) 10 شاحنات إغاثية تحمل مواد غذائية وأدوية. وأشاد بالجهود الجليلة التي تبذلها السعودية، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذا الوضع الخطر، وتكثيف التواصل مع الأطراف المتنازعة لوقف العنف وحقن دماء الأشقاء، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، وتحقيق حلٍّ شاملٍ يُعيد للسودان استقراره، ويحقِّق تطلعات شعبه. headtopics.com

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