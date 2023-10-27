هجمات متواصلة لحزب الله على مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة (شاهد)

وقال حزب الله بيانات عسكرية، إن مقاتليه، شنوا هجوما ظهر اليوم الجمعة، على مواقع أبو دجاج، بالقرب من بلدة راميا، على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بالأسلحة المناسبة، ودمروا قسما من التجهيزات الفنية والتقنية.

كما هاجم موقع مسكاف عامن بعدد من الصواريخ الموجهة، والأسلحة، ودمروا قسما من التجهيزات الفنية داخل الموقع العسكري. وأطلق الحزب عددا من الصواريخ الموجهة، باتجاه موقع الصدح على الحدود، مشيرا إلى تحقيق إصابات في صفوف جنودوفي مزارع شبعا، شن حزب الله هجوما بالصواريخ الموجهة، تجاه مواقع رويسات العلم والسماقة وزبدين في كذلك في تلال كفر شوبا.

وبث حزب الله، مقطعا مصورا، للهجمات التي نفذها ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية على الحدود خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن قام بتدمير أغلب أجهزة التجسس والرصد والتشويش الذي يطال العديد من دول المنطقة من بينها سوريا وتركيا والعراق ولبنان بطبيعة الحال. headtopics.com

وأشارت إلى أنه قام بعملية إعماء للاحتلال، بعد تدمير العشرات من كاميرات المراقبة على الحدود، ما يحد من قدرة الاحتلال على الرصد.تعرفوا على وظيفة هذه المواقع التجسسية التي تعتدي على خصوصيات اللبنانيين، وترصد الأعماق وصولا إلى سوريا والحدود التركية.

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

تجدد الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب اللهتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الجمعة، شن هجمات عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان. اقرأ أكثر ⮕

خريطة تفاعلية.. قصف إسرائيلي جوي ومدفعي والمقاومة تضرب تل أبيبلا يزال يتركز قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الجوي والمدفعي على محافظة شمال غزة ومدينة غزة، بينما ردّت المقاومة برشقات صاروخية أصابت “تل أبيب الكبرى”، موقِعة إصابات حيث وسّعت دائرة النار. اقرأ أكثر ⮕

بعد لقاء حزب الله وحماس.. خوف في لبنان من معمعة الحربأثار لقاء زعيم حزب الله، حسن نصر الله بالأمين ‏العام لحركة الجهاد في فلسطين زياد نخالة ونائب ‏رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أمس الأربعاء ال اقرأ أكثر ⮕

استشهاد 34 صحفيًا فلسطينيًا في هجمات قوات الاحتلال على غزةبيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر. اقرأ أكثر ⮕

'حزب الله' يعلن استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالأسلحة المناسبة والصواريخ الموجهةأعلن 'حزب الله' اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتحقيق إصابات مباشرة فيها. اقرأ أكثر ⮕

طفل مقدسي يوجه رسالة مؤثرة باسم أطفال فلسطين وغزة (فيديو)وجه الطفل المقدسي نصر علي عبيدات رسالة باسم أطفال فلسطين ولا سيما أطفال غزة. اقرأ أكثر ⮕