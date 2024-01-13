هجمات تركية على مناطق شمال وشرق سوريا

وجاء في البيان:"في سياق متكرر تهاجم الدولة التركية المرافق الحيوية والخدمية والبنية التحتية في إقليم شمال وشرق سوريا، حيث استهدفت بعد منتصف الليلة مناطق تربسبية ورميلان وديريك وجل آغا بغايات واضحة تتجلى في تهديد استقرار المنطقة وخلق مخاطر حقيقية حول جهود مكافحة الإرهاب؛ كذلك محاولة علنية لتأجيج الوضع الشبه مستقر في مناطقنا خاصة وإنها تشكل أرضية مناسبة نحو ضمان الاستقرار وتحقيق الظروف المناسبة للحل والتوافق السوري"





RTARABIC » / 🏆 28. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

مقتل 6 من «قسد» واستهداف فوج عسكري شمال شرقي سوريابدأت القوات التركية موجة جديدة من التصعيد في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في شمال وشرق سوريا.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

قصف جويّ تركي على مناطق بريف القامشلي الشرقي (فيديو)أكد مراسل RT في سوريا أن القوات التركية قصفت مناطق بريف القامشلي الشرقي شمال شرق سوريا.

مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »

مراسلنا: طائرات مسيرة تركية تقصف مواقع في القامشلي شمال شرقي سوريا (فيديو)أفاد مراسلنا بأن طائرات تركية مسيرة قصفت اليوم الاثنين أربع نقاط في القامشلي شمال شرقي سوريا.

مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »

مقتل 8 في غارات تركية على مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطيةقالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، الاثنين، إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في غارات جوية تركية على مناطق خاضعة لسيطرتها في سوريا منذ 23 ديسمبر.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

عفو عن الفارين من «التجنيد» شمال شرقي سورياأصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرقي سوريا، عفواً عاماً لتسوية أوضاع الفارين والمتخلفين عن التجنيد في مناطق نفوذها شمال شرقي البلاد.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

تركيا تصعد ضرباتها الانتقامية ضد «قسد» شمال وشرق سورياصعدت القوات التركية ضرباتها بالمسيرات المذخرة على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في إطار الرد على مقتل 12 من جنودها وإصابة 13 آخرين.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »