هتافات ضد هاريس وسوناك في لندن تضامنا مع غزة: 'أياديكم ملطخة بالدماء' (شاهد)

وتعارض لندن وواشنطن مقترحات وقف إطلاق النار، وتقول إنها دعم"هدنة إنسانية" فقط، وليس وقفا دائما لإطلاق النار.في سياق متصل، اتهم ناشطون وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، بمحاولة تقسيم المجتمع بعد مهاجمة الأخيرة التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة لندن، ووصفتها بأنها"مسيرات كراهية"، ملوحة بتعديل قانون التظاهر من أجل منعها.

تصريح برافرمان جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء الطارئ في لندن، برئاسة سوناك، لمناقشة تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على المجتمعات في البلاد.سياسة

