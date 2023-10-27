هاو: إيطاليا لم تبلغنا رسمياً بإيقاف تونالي… ربما نشركه السبت!

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وأُوقف تونالي (15 مباراة دولية)؛ بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة، مع الظروف المشددة المتمثلة في المراهنة على مباريات فريقي بريشيا (2017 - 2020) وميلان (2020 - 2023) عندما كان يدافع عن ألوانهما. وستكون العقوبة مصحوبة بالتزامات علاجية لوضع حد لإدمانه على المراهنات.

وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل إليها، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024 - 2025. وقال تشافي: «يريد الجميع المشاركة، لكن الجهاز التدريبي لن يجبر أي لاعب على اللعب». ورفض لاعب برشلونة السابق الرد على أي أسئلة بخصوص إمكانية مشاركة ليفاندوفسكي في التشكيلة الأساسية، وقال في مؤتمر صحافي الجمعة: «لن أقول أي تلميحات بخصوص التشكيلة، لكنه سليم». headtopics.com

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لكن إصابة عكّرت نهاية الموسم الأميركي لميسي، أبعدته عن إنتر الذي أخفق في نهاية المطاف بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف). وسُمّي ميسي لجائزة أفضل لاعب في الدوري، لكنه لم يبلغ اللائحة النهائية المؤلفة من 3 أسماء: هداف الدوري الغابوني دنيس بوانغا (لوس أنجليس إف سي)، لاعب الوسط الأرجنتيني لوسيانو أكوستا (إف سي سينسيناتي) والأرجنتيني الآخر تياغو ألمادا (أتلانتا).

ويخوض بايرن مواجهته المقبلة، بعد فوزه الصعب الثلاثاء على أرض غلطة سراي التركي 3 - 1 في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. يُتوقع أن يكون مشواره سهلاً أمام ضيفه الذي يحتل المركز الثاني عشر، في محاولة منه لإبقاء الضغط على ليفركوزن المتفوق عليه بنقطتين في الصدارة. headtopics.com

ويختتم باير ليفركوزن المرحلة عندما يستضيف فرايبورغ الأحد، باحثاً عن الحفاظ على صدارة متقاربة، إذ يبتعد بنقطة يتيمة عن شتوتعارت ونقطتين عن كل من بايرن ميونيخ وبوروسيا دروتموند.

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