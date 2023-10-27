هاميلتون: هناك سيارات خالفت اللوائح في سباق أميركا

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وتقبل الفريقان عقوبتيهما وألقيا بالمسؤولية على سباق السرعة ووجود جولة تجارب حرة واحدة فقط على هذه الحلبة المليئة بالمطبات. ومع ذلك فُحصت أربع سيارات فقط من أصل 15 سيارة أنهت السباق لانتهاكها هذه القواعد.
وقال الاتحاد الدولي للسيارات في بيان توضيحي إنه يتم اختيار عدد من السيارات عشوائياً لفحص أجزاء مختلفة فيها بعد السباقات. وأضاف أنه نظراً للقيود الزمنية التي تفرضها الاستعدادات لسباقات متتالية مع مواعيد نهائية ضيقة، فمن المستحيل فحص كل سيارة لاكتشاف احتمال وجود نفس الانتهاكات للقواعد. وأشار الاتحاد الدولي للسيارات إلى أن هذا الإجراء متبع منذ عقود طويلة. headtopics.com
واتفق لاندو نوريس سائق «مكلارين»، الذي تقدم إلى المركز الثاني بعد فحص سيارته والتأكد من أنها مطابقة للقواعد، على أن إخفاق إحدى السيارات في اجتياز الفحص يجب أن يتطلب اختبار الأخرى أيضاً. وعدّ مدرب النادي الذي يحتل المركز السادس حالياً في الدوري أن هناك «فرصة قوية» لأن يكون تونالي جزءاً من الفريق الذي سيسافر إلى ولفرهامبتون، على الرغم من إعلان العقوبة (10 أشهر من الإيقاف و8 تحت المراقبة)، الخميس، من قبل الاتحاد الإيطالي للعبة.
وبات تونالي (23 عاماً)، وهو أغلى لاعب إيطالي في التاريخ بعد انتقاله إلى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب يُعاقب في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاغولي الذي أُوقف 7 أشهر. headtopics.com
واستُبعد تونالي ونيكولو زانيولو، المعار إلى أستون فيلا الإنجليزي من نادي غلاطة سراي التركي، من تجمع منتخب بلادهما استعداداً للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي، وغابا عن مباراتي إيطاليا ضد مالطا وإنجلترا، وذلك بعد أن أبلغا بأنهما يخضعان للتحقيق من قبل المدعين الإيطاليين.