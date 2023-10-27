هادي سليمان يقدم تشكيلة «سيلين صيف 2024» خارج السرب

خلال جائحة كورونا، تعهّد الكثير من صناع الموضة بالاستغناء عن أشياء كثيرة. تكلموا عن استراتيجيات جديدة من شأنها التقليل من ثقافة الاستهلاك أو الحد من استنزاف الأفكار والمهارات. من بين هذه التعهدات، كانت ضرورة إعادة النظر في برامج عروض الأزياء المكثّفة، التي لم تكن تسمح للمصممين بالتقاط أنفاسهم واختبار أفكارهم قبل تنفيذها. بالنسبة للبعض لم تعد تقتصر على أربع في السنة، بل إلى ست مرات.

ما يطرح السؤال لدى البعض، هو اختيار هادي سليمان عارضات نحيفات لعرض اقتراحاته. فهي تعطي انطباعاً بأنها ليست لكل المقاسات في الوهلة الأولى. لكن من يعرفيؤمن بأسلوبه ويدافع عنه بشراسة؛ لهذا فإن عشاق الموضة تعوّدوا على أسلوبه هذا، وتأقلموا معه.

تبدأ القصة في فندق «سافوي» تحديداً، حين أتى الشاب غوتشيو غوتشي في عام 1897 للعمل فيه حمّال أمتعة وصبي مصعد. كان شاباً في مقتبل العمر، لا يتعدى عمره 18 عاماً، مسكوناً بالفضول والرغبة في التعرف على ثقافات الغير وأهوائهم. كانت وظيفته تقتضي حمل أمتعة الضيوف عبر أبواب المدخل الدوّارة، ومرافقتهم إلى غرفهم أو أجنحتهم، في رحلة تستغرق 7 دقائق تقريباً على المصعد الكهربائي. كان هذا المصعد الأول من نوعه في لندن آنذاك، وكان يُطلق عليه اسم «الغرفة الصاعدة».لم تكن الرحلة فيه مريحة. headtopics.com

هذه الخيوط المترابطة بين الماضي والحاضر هي التي انطلقت منها ماريا لويزا فريزا، لخلق تسلسل متناغم بين الأقسام، أو بالأحرى الغُرف العشر في المعرض. تشرح: «إنّ العمل على معرضٍ يتطوّر بناءً على مساحات مختلفة، ويراعي أجواء المدن التي تستضيفه كان تحدّياً يتطلّب التفكير فيما يربط بين لندن والأزياء المنتقاة. على هذا الأساس جاء المعرض بمثابة تجربة غامرة تتزاوج فيه حكايات الماضي وتخيّلات المستقبل بشكل متواصل».

تشعر هنا بأن كل مصمم في الدار فتح حواراً مع سابقيه. لم تكن بينهم منافسة بقدر ما كان هناك تواصل واستمرارية. يتردّد صدى هذه الحوارات التي لا تُعدّ ولا تحصى بشكل أكبر، مع وجود 3 إطلالات من مجموعة ساباتو دي سارنو لربيع وصيف 2024، تتميز بتفاصيل جريئة ولونه الأحمر الجديد.في هذه الغرفة تنتهي الجولة. فكما تبدأ في المصعد الملون بالأحمر تنتهي بهذا اللون، وصوت المصمم ساباتو وهو يحاور الفنانة إس ديفلين يتردد، في اندماج بين الديكور وعشقه للشعر والأدب. headtopics.com

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