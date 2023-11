نيوكاسل يكمل عقد المتأهلين بكأس الرابطة الإنجليزية بثلاثية في مانشستر يونايتد

36 وفي الدقيقة 60 سجل جوزيف ويلوك الهدف الثالث لنيوكاسل. وأكمل نيوكاسل عقد المتأهلين للدور المقبل، وذلك إلى جانب أندية ويستهام وليفربول وبورنموث وميدلسبرة وبورت فيل وتشيلسي وفولهام وإيفرتون.

AAWSAT_NEWS: نيوكاسل للثأر من يونايتد «المترنح»... ورايس يقود آرسنال ضد فريقه السابق وستهامالمواجهة بين مانشستر يونايتد وضيفه نيوكاسل ستكون بمثابة إعادة لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الموسم الماضي.

FRANCE24_AR: كأس الرابطة: يونايتد يخسر على أرضه من نيوكاسل ووست هام يقصي أرسنالتلقى مانشستر يونايتد خسارة ثقيلة 3-صفر على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد، في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، لتتخذ بدايته السيئة للموسم منعطفا خطيرا نحو الأسوأ أمس الأربعاء.

AAWSAT_NEWS: مدرب نيوكاسل: لا نسعى للثأر أمام مانشستر يونايتدرفض إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي، اعتبار فريقه في مهمة ثأرية أمام مانشستر يونايتد عندما يلتقيان ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

RTARABIC: بعد صفعة نيوكاسل.. الأرقام السلبية تلاحق يونايتدما زال مانشستر يونايتد يتجرع الخسارات والنتائج المخيبة للآمال هذا الموسم، وذلك عقب الهزيمة على أرضه 3-0 أمام نيوكاسل، أمس الأربعاء، ضمن لقاءات ثمن نهائي كأس الرابطة.

ALARABIYA: بثلاثية نظيفة.. نيوكاسل يثأر من يونايتد في كأس الرابطةألحق نيوكاسل يونايتد خسارة قاسية بمانشستر يونايتد حامل اللقب ووضعه خارج مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم، بفوزه عليه 3-صفر يوم الأربعاء في

SABQORG: نيوكاسل يثأر من مانشستر يونايتد ويقصيه من كأس الرابطةسبق .. التفاصيل وأكثر

