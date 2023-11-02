نيوكاسل يكمل عقد المتأهلين بكأس الرابطة الإنجليزية بثلاثية في مانشستر يونايتد

36 وفي الدقيقة 60 سجل جوزيف ويلوك الهدف الثالث لنيوكاسل. وأكمل نيوكاسل عقد المتأهلين للدور المقبل، وذلك إلى جانب أندية ويستهام وليفربول وبورنموث وميدلسبرة وبورت فيل وتشيلسي وفولهام وإيفرتون.
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