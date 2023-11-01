نيمار يصل إلى بيلو هوريزونتي تمهيداً لإجراء الجراحة

وكان النادي السعودي يعتزم إجراء نيمار العملية الجراحية في باريس، لكن اللاعب أصر على أن يخضع لعملية جراحية على يد رودريغو لاسمار. قطع المدافع البرازيلي الشاب فيتينيو شوطاً طويلاً نحو الوصول إلى القمة، لكنه يرغب في تحقيق المزيد. نشأ فيتينيو في بيلو هوريزونتي، واستقر في بلجيكا عندما كان يبلغقالت شبكة «إي إس بي إن» البرازيلية، إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يتناقش حاليا مع نادي الهلال السعودي لتحديد الخطوات التالية لنجمه الكبير نيمار.علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن البرازيلي نيمار دا سيلفا قائد منتخب البرازيل ونجم فريق الهلال سيخضع لفحوصات طبية مساء الأربعاء لتحديد نوعية إصابته ومدة غيابه.
حيث بدأ المدرب مسيرته مع المنتخب بالفوز على الولايات المتحدة الأميركية والتعادل مع المكسيك الشهر الماضي، فيما تأهل المنتخب الألماني لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بصفته البلد المضيف، ولذلك السبب يخوض الفريق مباريات ودية فقط.
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ووفق وكالة الأنباء الألمانية، حقق المنتخب الألماني فوزاً كبيراً 5 - 1 على منتخب ويلز، قبل أن يتغلب 2 - صفر على آيسلندا، الثلاثاء، ليظل على بعد 3 نقاط خلف منتخب الدنمارك، الذي يتربع على قمة المجموعة بمرحلة المجموعات لدوري الأمم، محققاً العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته بالمجموعة حتى الآن.
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