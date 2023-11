نيمار يخضع لجراحة في البرازيل الخميس

وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

المملكة العربية السعودية

