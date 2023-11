نيبينزيا: البعثة الروسية تتلقى عشرات الطلبات للمساعدة على وقف العنف في الشرق الأوسط

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تستمع إلى الطلبات المقدمة إليها وتحاول بذل كل ما في وسعها حتى يتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة. وأشار نيبينزيا في الوقت نفسه إلى أن روسيا تدين قتل المدنيين الإسرائيليين والأجانب الذين كانوا هناك وترفض وتدين بشكل قاطع أي أعمال إرهابية.

فـ"لأكثر من سبعة عقود، ظلت القضية الفلسطينية دون حل ومصدرا للخلاف الإقليمي والدولي، وتم استغلالها كدافع أيديولوجي من قبل الهياكل الإرهابية والمتطرفة في مختلف أنحاء العالم".قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.

عرضت كتائب"القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة شرق بيت حانون.أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة.

تحدث اللواء حاتم صابر الخبير المصري فى مكافحة الإرهاب، عن زيارة رئيس الوزراء المصري وعدد من المسؤولين المصريين لمقر الكتيبة 101 في سيناء.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.نتنياهو: خسائرنا في الحرب مؤلمة رغم الإنجازات (فيديو)

RTARABIC: مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسهاأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.

AAWSAT_NEWS: أميركا تعود بقوة إلى الشرق الأوسط... من باب الحرب في غزةهناك تساؤلات متزايدة عن حجم الانتشار العسكري الأميركي المتزايد وطبيعته في الشرق الأوسط، وما إذا كانت الولايات المتحدة تعيد النظر في انكفائها عن الشرق الأوسط.

RTARABIC: نيبينزيا يوضح الفرق بين الضربات الروسية في أوكرانيا والإسرائيلية في قطاع غزةأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.

ALYAUM: 'الأونروا': 70 شهيدا من موظفي الوكالة منذ بدء العدوان على غزةأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (الأونروا) فيليب لازاريني سقوط 70 موظفاً في الأونروا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

CNNARABIC: أردنية تؤسس أول مدرسة لتدريب النساء على فنون القتال في الشرق الأوسطأسست لينا خليفة أول مدرسة لتعليم فنون القتال للنساء في الشرق الأوسط، وتُعرف باسم 'SheFighter'. وتهدف بشكل أساسي إلى تمكين السيدات لمواجهة أي شكل من أشكال العنف.

FRANCE24_AR: الهجمات على القوات الأميركية تحمل خطر جر واشنطن إلى نزاع مع إيرانتحمل الهجمات المتكررة على الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط خطر جر الولايات المتحدة إلى نزاع مع إيران رغم سعي واشنطن لمنع تحوّل الحرب بين إسرائيل وحماس إلى حرب إقليمية.

