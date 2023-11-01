نيبينزيا: البعثة الروسية تتلقى عشرات الطلبات للمساعدة على وقف العنف في الشرق الأوسط

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا تستمع إلى الطلبات المقدمة إليها وتحاول بذل كل ما في وسعها حتى يتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة. وأشار نيبينزيا في الوقت نفسه إلى أن روسيا تدين قتل المدنيين الإسرائيليين والأجانب الذين كانوا هناك وترفض وتدين بشكل قاطع أي أعمال إرهابية.
فـ"لأكثر من سبعة عقود، ظلت القضية الفلسطينية دون حل ومصدرا للخلاف الإقليمي والدولي، وتم استغلالها كدافع أيديولوجي من قبل الهياكل الإرهابية والمتطرفة في مختلف أنحاء العالم".قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.
عرضت كتائب"القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة شرق بيت حانون.أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة.
تحدث اللواء حاتم صابر الخبير المصري فى مكافحة الإرهاب، عن زيارة رئيس الوزراء المصري وعدد من المسؤولين المصريين لمقر الكتيبة 101 في سيناء.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.نتنياهو: خسائرنا في الحرب مؤلمة رغم الإنجازات (فيديو)
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