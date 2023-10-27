نوير يعود لحراسة مرمى بايرن بعد غياب أكثر من 10 شهور

وأضاف "نوير يتطلع إلى المباراة وكذلك نحن، واثق من أن الكثير من الأشخاص الأخرين يشعرون بالحماس أيضاً".

وأضاف "نوير يتطلع إلى المباراة وكذلك نحن، واثق من أن الكثير من الأشخاص الأخرين يشعرون بالحماس أيضاً".

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'بروزوفيتش' يعود لتدريبات النصر بعد تعافيه من الإصابةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

'المطيري'.. عالمة تجسد 'إنسانية المملكة'برزت خلال السنوات الماضية، كوجه سعودي بارع، وباحثة ومتخصصة في الهندسة الكيميائية؛ تحمل في حقيبتها أكثر من ١٠ براءات اختراع في تقنية طب النانو وفرضت غادة المطيري اقرأ أكثر ⮕