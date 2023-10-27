نونو سانتو: لا أهتم لصراخ الجماهير.. سأعود لمنزلي وأنام!

وقال سانتو خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة سلبية ولم نلعب بشكل جيد، وخلال الشوط الثاني بدأنا بشكل أفضل، ولكن للأسف استقبلنا أهداف سهلة".

وواصل: "أنا متفاجئ من صيحات الجماهير، وأنا لا أهتم لصراخ الجماهير، وسأعود إلى المنزل وأنام ولست مهتمًا بما حدث".

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