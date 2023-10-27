نهائي مونديال الروغبي: نيوزيلندا وجنوب إفريقيا لفض الشراكة

وتوّجت نيوزيلندا بألقاب 1987 و2011 و2015، فيما أحرزت جنوب إفريقيا اللقب في 1995، 2007 و2019، ما يعني ان نهائي النسخة الحالية سيجمع المتوجين بآخر أربعة ألقاب.

بعد سبعة أسابيع من المنافسات، بلغت نيوزيلندا المصنفة أولى النهائي بعد مشوار بدأ صعباً، أمام المصنفة ثانية جنوب إفريقيا التي خاضت مبارتين في غاية الصعوبة في الأدوار الاقصائية.فاز ثلاث مرات بنتائج ساحقة على ناميبيا 71-3، إيطاليا 96-17 والأوروغواي 73-0 ليرافق فرنسا إلى ربع النهائي. تخطى إيرلندا بصعوبة 28-24، قبل أن يلقن الأرجنتين درساً في المربع الأخير 44-6.

وردّ لاعبو نيوزيلندا على انتقادات سبقت البطولة اعتبرتهم"أضعف فريق أول بلاكس في التاريخ"، وذلك بعد الخسارة القاسية أمام جنوب إفريقيا بالذات 7-35 في آب/أغسطس الماضي استعداداً للنهائيات. في المقابل، استهل"سبرينغبوكس" مشوارهم بفوز صريح على اسكتلندا 18-3، قبل الانزلاق أمام إيرلندا 8-13، فحلّ وصيفاً في المجموعة الثانية. headtopics.com

صدمت جنوب إفريقيا الجماهير المحلية، بفوزها على فرنسا بفارق نقطة يتيمة في ربع النهائي 29-28، ثم سارت على نفس النهج أمام إنكلترا في المربع الأخير (16-15).بعد أربع سنوات من تتويجه في اليابان، سيكون بمقدور منتخب جنوب إفريقيا، القادر على سحق المنافسين بنتائج كبيرة، أن يصبح أول منتخب يحتفظ بلقبه، بعد نيوزيلندا بالذات في 2011 و2015.

قال قائد جنوب إفريقيا المخضرم سيا كوليسي"هذا ضخم. استعدينا بشكل جدي، ونعرف ماذا ينتظرنا: لا شيء أكبر من ذلك". تابع اللاعب البالغ 32 عاماً"المباراة تعني الكثير، نظراً للتاريخ بينهما، على غرار 1995 (فازت جنوب إفريقيا 15-12 بعد التمديد). مواجهتهم في النهائي مجدداً تنعش ذكريات الكثير من المشجعين في بلادنا". headtopics.com

بدوره، قال زميله فاف دي كليرك"كنا يافعين في تلك الحقبة، لكن التنافس معهم بدأ مذذاك الوقت. عندما ترى اللاعبين في صفوفهم، ونحن نقدّرهم منذ زمن بعيد عندما كنا في المدرسة ويخوضون مباراتهم الأخيرة الآن، فهناك الكثير من الأمور المميزة حول هذا النهائي".قال مدربهم إيان فوستر"نحن في نهائي كأس العالم ونشعر بارتفاع منسوب الحماسة. نحاول السيطرة على مشاعرنا (...). نركّز على هذه المباراة الكبيرة، ونعرف ان الأسلوبين مختلفان".

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