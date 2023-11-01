نمو هامشي للدين العام السعودي بنهاية الربع الثالث.. بلغ 994.29 مليار ريال

واستطاعت السعودية أن تجمع أموالا لسداد عجزها بنحو 35.77 مليار ريال وهو مبلغ يوازي العجز المقدر للربع ذاته، حيث مولت السعودية جميع عجزها عبر الديون الخارجية دون الاستعانة من الاحتياطيات أو الحساب الجاري وكذلك الديون من الداخل.

خلال العام الجاري، كان السيناريو لتمويل العجز سواء في الربع الأول أو الثاني، وهو عبر الاستدانة من الخارج دون اللجوء إلى عمليات الدين الداخلية.

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