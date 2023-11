نمو التعليم المنزلي في أمريكا.. وتوقعات بوصول الطلاب المنزليين إلى 2.7 مليون بنهاية العام

ويشير التقرير إلى أن التعليم المنزلي كان قانونيًّا جزئيًّا حتى عام 1993، عندما أصدرت جميع الولايات الأمريكية تشريعات تسمح بتعليم الأطفال في المنزل بشكل كامل، مع وجود متطلبات محددة مثل الزيارات المنزلية المنتظمة من قِبَل المسؤولين التعليميين للتأكد من جودة التعليم المقدم في المنزل. .ومنذ ست سنوات، شهد عدد الأسر التي تمارس التعليم المنزلي زيادةً ملحوظة. ورغم أن النسبة كانت في ارتفاع قبل جائحة كورونا؛ إلا أنها ارتفعت بشكل أكبر بدايةً من بداية الجائحة. .وارتفعت نسبة التعليم المنزلي من 2.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALEQTISADIAH: ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في أمريكا إلى 9.6 مليون وظيفة خلال سبتمبرأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم ارتفاعا غير متوقع لعدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، ما يؤكد استمرار قوة الطلب على العمال في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يعزز أيضا موقف المطالبين بزيادة جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مراسلة RT: دخول أول دفعة من جرحى غزة إلى معبر رفح البري على الجانب المصريأفادت مراسلتنا في مصر بوصول عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح البري على الجانب المصري، ويتم نقلهم بسيارات إسعاف مصرية من المعبر إلى مستشفيات شمالي سيناء

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: خروج أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين من غزة للعلاج في مصرأفادت مراسلتنا في مصر بوصول عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح البري على الجانب المصري، ويتم نقلهم بسيارات إسعاف مصرية من المعبر إلى مستشفيات شمالي سيناء.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: ارتفاع أرباح 'أكوا باور' 16.5% إلى 398 مليون ريال بالربع الثالثارتفع صافي أرباح شركة أكوا باور بنسبة 16.46% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 397.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 341.7 مليون ريال في الربع ال

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023انخفاض أرباح «مرافق» إلى 188 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: تراجع خسائر «معدنية» إلى 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023تراجع خسائر «معدنية» إلى 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕