نفّذ عمليات سطو مسلح ونشر الرعب في ليبيا.. بـ'بندقية أطفال'

في حادثة طريفة رغم بشاعتها، ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا القبض على شخص يمتهن السطو بقوة السلاح وسلب أغراض الناس الشخصية باستخدام بندقية بلاستيكية"لعبة أطفال".وأوضحت مديرية أمن بنغازي، أن"مركز شرطة العروبة تلقى شكوى من مواطن ضد شخص يستقل مركبة آلية نوع"هيونداي كليك" رصاصي اللون، ويحمل بيده بندقية، حيث قام باستيقافه وسلب هاتفه المحمول بمنطقة سيدي يونس بالقرب من نادي شمال بنغازي".

بالتحقيق معه تبين أنه من مواليد 1998، حيث أنكر ما نسب إليه من تهم، إلا أنه وبالتفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على شفرة الشاكي بداخل السيارة، وبمواجهته بمقطع الفيديو والأدلة اعترف بما نُسب إليه من أعمال سطو وسلب ونهب وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.بعد تكرار الحوادث والقصف في شمال وجنوب سيناء خلال الأيام الماضية، شهدت المناطق القريبة من قطاع غزة استنفارا.فقد أفادت مصادر للعربية/الحدث، اليوم ...

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