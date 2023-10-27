نصف الإسرائيليين يعارضون شن هجوم بري على غزة «فوراً»

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وأجرى معهد «بانل فور أول Panel4All» التحقيق في 25 و26 أكتوبر (تشرين الأول) لدى 522 شخصاً، يشكلون عينة تمثيلية لسكان إسرائيل، البالغين «10 ملايين نسمة تقريباً»، وهامش الخطأ فيه 4.3 في المائة، بحسب الصحيفة.

وقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما احتجز عناصر «حماس»، بحسب الجيش الإسرائيلي، 224 شخصاً رهائن، بينهم أجانب. وفي وقت سابق الجمعة، قالت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» إنها قصفت تل أبيب رداً على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة. headtopics.com

وقال المتحدث باسم المناورات العقيد كريم جشك إن هذه المناورات تُجرى في منطقة نصرآباد التابعة لمحافظة أصفهان، وإن القوات والوحدات المشاركة في هذه المناورات انطلقت من 7 محافظات. وأوضح أن من أهم اهداف هذه المناورات «رفع القدرات والجهوزية القتالية للقوات البرية للجيش، وتعزيز مستوى الردع للبلاد امام التهديدات المحتملة، بالاضافة الى نقل الخبرات الى الكوادر الشابة والتدريب على الخطط الدفاعية المرسومة مسبقا».

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جاءت تصريحات كيربي في الوقت الذي لا يزال يستشعر فيه المسؤولون الأميركيون القلق بشأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم مسلّحي حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على إسرائيل مع تكثيف وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» المراقبة، ونشرها قطعاً عسكرية إضافية وأفراداً في المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي، في مؤتمر صحافي: «تحذيري إلى آية الله هو أنه إذا واصلوا التحرك ضد تلك القوات، فسنردُّ، وعليه أن يستعدّ. ليس للأمر علاقة بإسرائيل».وعلّقت إيران على تحذير بايدن؛ إذ قال محمد جمشيدي، مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني، إن «الرسائل الأميركية لم تكن تخاطب المرشد الإيراني (علي خامنئي)، ولم تتضمن شيئاً سوى الطلب من إيران». headtopics.com

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