نشطاء يحذرون من حسابات مزيفة بأسماء مشاهير تبث شائعات عن غزة (فيديو)

حذر نشطاء من ظهور حسابات لصحفيين وسياسيين وقيادات في المقاومة الفلسطينية في، تقوم بعمل حسابات بأسماء بارزة ومشهورة، وتبث من خلالها أخبارا زائفة، مع أنباء هجوم بري للاحتلال، على غزة.اظهار أخبار متعلقة

من جانبها قالت حركة حماس، عبر موقعها الرسمي، إن الاحتلال، ينشر ضمن "عدوانه الفاشي على قطاع غزة، بنشر إشاعات من خلال حسابات مزيفة بأسماء صحفيين وقيادات من المقاومة عبر منصة إكس".ودعا إلى الحذر من هذه الحسابات والأبلاغ عنه، باعتبارها حسابات مزيفة.

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