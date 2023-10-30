نشطاء ينشرون إعلانا مبتكرا للتذكير بشهداء غزة في صحيفة NYT (شاهد)

ويظهر في الإعلان المدفوع الذي أخذ مساحة صفحة كاملة في الصحيفة، جسم إنسان، مشكل من رسوم أشخاص تمثل عدد الشهداء الذي وصل حتى أكثر من 8 آلاف شهيد.

وكتب في الإعلان، إذا متنا فتذكروا أننا بشر مستقلون ولنا أسماء وأحلام، وذنبنا الوحيد، هو أنه تم تصنيفنا في مرتبة أدنى.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي عقده بمجمع الشفاء الطبي، أن عدد الشهداء ارتفع إلى 8005 بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بالإضافة إلى إصابة 20242 مواطنًا بجراح مختلفة.وأكد أن الاحتلال تعمد استهداف عائلات بأكملها، وهو ما أدى إلى فقدان 881 عائلة.

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