نزوح جماعي للأفغان من باكستان مع انتهاء مهلة مغادرتهم

وفي أغسطس (آب) الماضي، قدمت الهند اعتراضاً رسمياً عبر القنوات الدبلوماسية مع الصين على ما تسمى «الخريطة القياسية» لعام 2023، والتي تطالب بالسيادة على أراضٍ في الهند. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ: «لقي أكثر من 60 موظفاً للأمم المتحدة وأكثر من 100 عامل طبي وأكثر من 8000 فلسطيني مصرعهم في القصف على قطاع غزة، وذلك يتجاوز حدود الدفاع عن النفس».ودعت «الأطراف المعنية إلى التنفيذ الشامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والالتزام بالقانون الدولي خصوصاً القانون الإنساني الدولي، ووقف إطلاق النار وأعمال العنف، وإيجاد حلول تسهم في تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل».

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش، أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة من قوات الأمن بعملية داهمت خلالها مخابئ الإرهابيين، مضيفاً أن قوات الأمن تواصل عمليات التمشيط الأمني في تلك المنطقة لتعقب أثر العناصر الإرهابية. وأكد البيان عزم قوات الأمن على القضاء على خطر الإرهاب في البلاد، موضحاً أن مثل هذه التضحيات التي يقدمها شهداء الواجب تزيد من العزم على القضاء على الإرهاب.

أعلنت الشرطة اليابانية أن المسلح المشتبه به الذي احتجز شخصين على الأقل رهينتين داخل مكتب بريد في اليابان، أوقف اليوم الثلاثاء. المستجيبون الأوائل يتخذون موقعهم خارج مكتب البريد حيث يُعتقد أن رجلاً في مدينة وارابي بمحافظة سايتاما شمال طوكيو يحتجز رهائن (أ.ب)

عدد كبير من الافغان يغادرون باكستان مع انتهاء مهلة مغادرتهم البلاديواجه مئات آلاف الأفغان المقيمين بصفة غير قانونية في باكستان خطر الاعتقال والترحيل بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم لمغادرة البلاد الأربعاء، ما أدى إلى حركة نزوح جماعي.

مئات آلاف الأفغان يغادرون باكستان مع انتهاء مهلة مغادرتهم البلاديواجه مئات آلاف الأفغان المقيمين بصفة غير قانونية في باكستان خطر الاعتقال والترحيل بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم لمغادرة البلاد الأربعاء، ما أدى إلى حركة نزوح جماعي. وبحسب 'الفرنسية' أمهلت باكستان الأفغان المقيمين في وضع غير قانوني على اراضيها والذين تقدر عددهم بـ1.7 مليون شخص، حتى الأربعاء للمغادرة طوعا تحت طائلة ترحيلهم.

قدم.. 'الفيفا' يعلن السعودية مرشحا وحيدا لاستضافة مونديال 2034

لا أغذية ولا أدوية في غزة.. 'ما دخل من مساعدات غير كافٍ'أكثر من 150 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ اشتعال الحرب في السابع من أكتوبر الحالي، إلا أن هذا العدد يكاد يشكل نقطة في بحر الاحتياجات، لا سيما مع نزوح ما

الصليب الأحمر: المساعدات التي دخلت غزة غير كافية أبداًأكثر من 150 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ اشتعال الحرب في السابع من أكتوبر الحالي، إلا أن هذا العدد يكاد يشكل نقطة في بحر الاحتياجات، لا سيما مع نزوح ما

باكستان تفتح مراكز احتجاز للافغان قبل ترحيلهمتفتح السلطات الباكستانية الأربعاء مراكز احتجاز في جميع أنحاء البلاد لاستقبال مئات آلاف الأفغان المقيمين بصورة غير قانونية تمهيدا لترحيلهم إلى بلدهم.

