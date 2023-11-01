نزوح جماعي للأفغان من باكستان مع انتهاء مهلة مغادرتهم

وفي أغسطس (آب) الماضي، قدمت الهند اعتراضاً رسمياً عبر القنوات الدبلوماسية مع الصين على ما تسمى «الخريطة القياسية» لعام 2023، والتي تطالب بالسيادة على أراضٍ في الهند. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ: «لقي أكثر من 60 موظفاً للأمم المتحدة وأكثر من 100 عامل طبي وأكثر من 8000 فلسطيني مصرعهم في القصف على قطاع غزة، وذلك يتجاوز حدود الدفاع عن النفس».ودعت «الأطراف المعنية إلى التنفيذ الشامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والالتزام بالقانون الدولي خصوصاً القانون الإنساني الدولي، ووقف إطلاق النار وأعمال العنف، وإيجاد حلول تسهم في تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «لقى أكثر من 60 موظفاً للأمم المتحدة، وأكثر من 100 عامل طبي، وأكثر من 8000 فلسطيني، مصرعهم في القصف على قطاع غزة. وذلك يتجاوز حدود الدفاع عن النفس»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش، أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة من قوات الأمن بعملية داهمت خلالها مخابئ الإرهابيين، مضيفاً أن قوات الأمن تواصل عمليات التمشيط الأمني في تلك المنطقة لتعقب أثر العناصر الإرهابية. وأكد البيان عزم قوات الأمن على القضاء على خطر الإرهاب في البلاد، موضحاً أن مثل هذه التضحيات التي يقدمها شهداء الواجب تزيد من العزم على القضاء على الإرهاب.
أعلنت الشرطة اليابانية أن المسلح المشتبه به الذي احتجز شخصين على الأقل رهينتين داخل مكتب بريد في اليابان، أوقف اليوم الثلاثاء. المستجيبون الأوائل يتخذون موقعهم خارج مكتب البريد حيث يُعتقد أن رجلاً في مدينة وارابي بمحافظة سايتاما شمال طوكيو يحتجز رهائن (أ.ب)
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