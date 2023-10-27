نزال أشرس رجل بالعالم.. فيوري وانجانو وجهًا لوجه بالمؤتمر الصحفي

وخلال المؤتمر أوضح البطل تايسون فيوري أنه ليس لديه أي شك في أنه سيقضي على خصمه يوم السبت، قائلا: "انجانو رجل قوي كبير ولديه لكمة قوية، لكن بالأخير لماذا أصبحت بطل العالم؟"، قبل أن يرد عليه انجانو على ذلك التصريح بقوله: "نعم فيوري هو الأفضل في الملاكمة، لكن هذا سينتهي يوم السبت".بعد إعلانها بموسم الرياض.. ماذا تعرف عن بطولة القتال غير المحدود UFC؟

من جهته أشار نجم الملاكمة كارلوس تاكام إلى أنه بالرغم من اعتقاد غالبية الجمهور أن الفوز سيكون من نصيب تايسون فيوري، إلا أنه يؤكد أن فرانسيس انجانو هو من سيفوز بحزام موسم الرياض؛ لأن هذه المرة الأولى التي أشاهده فيها يتمرن ويستعد بهذا الجهد وهذه الطريقة.

وشارك في المؤتمر أبطال نزالات Undercard Fight من الملاكمين العالميين، مثل جاك مغان، والسبايدي دوران، وكارلوس تاكام، ومارتن باكولي، وأرسلانبيك ماخمودوف، وأنتوني رايت، وجوزيف باركر، وسايمون كين، وموسى إيتاوما، وفابيو واردلي، وأخيرا دايفيد أديليي الذي ظهر في المؤتمر مرتديا الزي السعودي. headtopics.com

وحمل المؤتمر تصريحات متنوعة لأبطال الملاكمة العالمية، حيث أشار ماخمودوف إلى أن الملاكمين سعداء بحضور النجم العالمي مايك تايسون، موجها الحديث لتايسون بقوله "أنت قدوة لي في حياتي"، فيما لفت جوزيف باركر إلى أنه تدرب كثيرا من أجل نزالات السبت، قائلا: "أعلم أن خصمي سايمون كين محترف ولديه أساليبه، لكنني محظوظ بمدربي، وأعتقد أنني سأتغلب في هذا التحدي"، كما صرح فابيو واردلي بأنه لا يعتقد بأن خصمه دايفيد أديليي يستطيع منافسته"، مؤكدا أنه يستطيع الفوز في النزال الذي يجمعهما السبت.

وعلى خلفية الاستعداد لانطلاق النزال العالمي أبدى مروج الملاكمة فرانك وارين انبهاره بما رأى، حيث أكد أنه لم يشاهد من قبل تنظيما بهذا الشكل، إذ تم بناء المكان في 60 يوما، مما يؤكد حسب تصريحه بأن خلف هذا الإنجاز قصة رائعة، مشيرا إلى أن معالي المستشار تركي آل الشيخ يدير فريقا عظيما، وأن ما تحقق شيء يدعو للاحترام وسيدخل التاريخ حتمًا. headtopics.com

وفي نهاية أعمال المؤتمر أبدى أبطال الملاكمة استعدادهم للنزالات التي ستكون جزءا من حفل افتتاح موسم الرياض هذا العام، مؤكدين أنهم سعداء بالمشاركة في هذا الاحتفال العالمي الكبير الذي جذب اهتمام عشاق الترفيه والرياضات المختلفة من جميع أنحاء العالم.

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