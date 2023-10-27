نذر «حرب مستشفيات» في غزة: إسرائيل تتهم و«حماس» تنفي اتخاذها مقار قيادة

وأضاف في حسابه على منصة «إكس» أن «محور نشاطات المنظمة في القطاع هو مستشفى (الشفاء) الذي يعد أهم وأكبر مستشفى في قطاع غزة والذي يقع في قلب مدينة غزة»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف الرشق: «نُحذر من مجزرة جديدة، ونطالب قادة الدول العربية والإسلامية ودول العالم بالتحرك لوقف جرائم الإبادة بحق شعبنا». وأكدت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعم، هي المرة الأولى التي يدخل فيها 6 أفراد من طاقم طبي و4 متخصصين من اللجنة» قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ورافقت الوفد 6 شاحنات مساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أن أكثر من 7326 شخصاً قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب، بينهم 3038 طفلاً، وأصيب 18967 شخصاً بجروح. وقُتل 1400 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم «حماس»، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية. headtopics.com

وقُتل قيادي في «قسد» باستهداف طائرة مسيّرة تركية، الجمعة، أثناء خروجه من منزله في ساحة آزادي بالمالكية (ديريك) في ريف الحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا. وفقد طفل حياته وأصيبت امرأة في القصف التركي.

وارتفع عدد الاستهدافات التي نفذتها القوات التركية بالمسيرات في مناطق سيطرة «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا إلى 92 استهدافاً، منذ بداية العام الحالي، أسفرت عن مقتل 77 شخصاً، وإصابة نحو 85 آخرين بجروح متفاوتة. headtopics.com

وسبقت الحملة استهدافات متكررة لمواقع وقيادات في «قسد» تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها، وتعدها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا. في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع التركي، في بيان الجمعة، مقتل 3 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم في المنطقة المسماة «غصن الزيتون» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، في عفرين شمال سوريا.

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