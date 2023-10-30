نجم الريال 'توني كروس' على رادار الأندية السعودية في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أجنبية، عن أن وزارة الرياضة السعودية تخطط لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو المقبل..ووفقًا لتلك التقارير؛ فإن السعودية تنافس أندية الدوري الأمريكي لضم كروس؛ إذ تُخطط لتقديم عرض بقيمة 15 مليون يورو للاعب..

ويعد توني كروس البالغ من العمر 34 عامًا، واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، وانضم لريال مدريد الإسباني في يوليو 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني..وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الاحترافية في 2007 مع بايرن ميونيخ، قبل أن يعار إلى باير ليفركوزن في 2009 ولمدة موسم واحد، كما لعب للمنتخب الألماني في الفترة من 2010، وحتى 2021.

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