نجاح الضغوط الإسلامية.. مشروع قانون يحمي 'المصحف الشريف' في الدنمارك

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمقدمت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون معدلاً لحظر حرق المصحف على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.
وحاول مئات المتظاهرين في العراق ـ على سبيل المثال ـ المؤيّدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدنماركية في بغداد نهاية شهر يوليو.وتعرّض مشروع القانون الأول لانتقادات من جانب البعض الذي رأى فيه عودة إلى جريمة التجديف، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في تنفيذه.
قدمت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون معدلاً لحظر حرق المصحف على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.وكانت الحكومة قد أعلنت في نهاية أغسطس الماضي أنها تريد سنّ تشريع في هذا الشأن بعد حرق مصحف على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبًا داخل الدول الإسلامية وهدّد الأمن القومي. headtopics.com
وحاول مئات المتظاهرين في العراق ـ على سبيل المثال ـ المؤيّدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدنماركية في بغداد نهاية شهر يوليو.وتعرّض مشروع القانون الأول لانتقادات من جانب البعض الذي رأى فيه عودة إلى جريمة التجديف، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في تنفيذه.فرضية بالجوف.. الإسعاف الجوي ينقل مصابًا بجلطة قلبية في 40 دقيقة