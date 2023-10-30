نتنياهو: نرفض وقف إطلاق النار ولا عودة لما قبل 7 أكتوبر

أكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض الحكومة بشدة دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه"لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر".

فيما أشار إلى أن"القوات الإسرائيلية لا تنوي البقاء في قطاع غزة إلى الأبد، لكننا سنبقى لفترة من أجل القضاء على حماس". وتسارعت الأحداث منذ مساء الجمعة مع شن إسرائيل غارات جوية وقصفا من البر والبحر، ترافق مع قطع للاتصالات عن غزة لنحو يوم، مع بدء توغل بري هو الأوسع منذ بداية المعارك في 7 أكتوبر.وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي، إنه زاد عدد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، مضيفا:"قمنا خلال الليل (السبت - الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة، وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك.. نزيد تدريجيا العمليات البرية ومدى انتشار قواتنا في قطاع غزة".

وردت إسرائيل بغارات مكثفة ما زالت متواصلة على قطاع غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 8 آلاف فلسطيني وإصابة الآلاف.

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